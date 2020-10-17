Ломаченко — Лопес: как прошло взвешивание ФОТО и ВИДЕО

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе сойдутся чемпион мира WBC, WBA Super, WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес из США (15-0, 13 КО).

На финальном взвешивании перед боем 17 октября боксеры показали одинаковый вес — 61,2 кг, что является предельной нормой легкого дивизиона.

Украинец нарушил правила соблюдения социальной дистанции, однако он уверенно и с улыбкой смотрел в глаза сопернику. Американец, в свою очередь, очень тревожно воспринял такую импровизацию и начал убегать взглядом.

Поединок Ломаченко — Лопес состоится 17 октября MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября.

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View this post on Instagram A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Oct 16, 2020 at 3:06pm PDT

Где смотреть бой Ломаченко— Лопес

Поддержать нашего чемпиона по версиям WBA, WBO и WBC можно будет благодаря прямой трансляции на платформе Megogo, которая начнет показ вечера бокса в 4.00 по киевскому времени.

Для того, чтобы посмотреть бой необходимо иметь подписку Оптимальная или Максимальная.