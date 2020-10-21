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Где смотреть Реал Мадрид — Шахтер

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 мадридский Реал будет принимать донецкий Шахтер. Встреча состоится 21 октября в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российских телеканалах Матч Премьер и Матч! Футбол 2.

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Это будет третья встреча команд в истории. Первая игра состоялась 15 сентября 2015 года в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов и завершилась разгромной победой сливочных со счетом 4:0. Вторая встреча прошла 25 ноября во Львове. Тогда горняки также потерпели поражение, но со счетом 3:4.

В другом матче квартета В миланский Интер примет на Сан-Сиро менхенгладбахскую Боруссию. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Shakhtar

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