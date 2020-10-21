Форвард киевского Динамо Артем Беседин поделился ожидания от чемпионата Европы по футболу, который перенесли на 2021 год.

— Не хочу прогнозировать, но мысли только положительные, похожи на те, что были на отборочном этапе к Евро-2020, когда мы играли против Португалии. Перед выходом на поле в нас мало кто верил и никто не думал, что займем первое место. На Евро-2021 у нас должно все получиться, главное ничего не менять. Я уверен, что мы можем далеко зайти, — сказал футболист.

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Также игрок рассказал об атмосфере в национальной команде.

— Футболист должен без опозданий, не нарушая режим, прибыть на тренировку и теорию. Если надо отпроситься из лагеря сборной, то ты можешь спокойно рассказать о своей проблеме тренеру и Андрей Николаевич войдет в положение. В этом плане между игроками и тренерами есть здоровая коммуникация и взаимопонимание. В сборной никто никому палки в колеса не вставляет, если у кого-то что-то не получается, то другие с радостью тебе помогут, — рассказал Беседин.

24-летний Беседин признался, что хочет подольше поиграть в футбол, потому что получает от него удовольствие.

— Это моя жизнь. Я уверен в себе, своих силах и здоровье. Я не веду какой-то такой образ жизни, который мешает мне играть в футбол. Если наступит день, когда неоткуда будет брать энергию, настроение, эмоции — это будет для меня хуже всего. Хочется, чтобы футбол в моей жизни продолжался как можно дольше, — признался Артем.

Также спортсмен рассказал, чем живет кроме футбола.

— У меня на первом месте семья. Мои родные и семейный уют — большего для меня не надо. Это не дорогие вещи, поездки, машины, квартиры. Благосостояние конечно должно быть, чтобы ты существовал и не нуждался, но когда ты знаешь, что твои родные здоровы и живы — это самые позитивные эмоции. В этом я черпаю энергию.

После матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Мальме (4:3) Артем Беседин провалил допинг-тест.

В допинг-пробе футболиста обнаружили запрещенный стимулятор фенотропил.

По решению УЕФА, Беседин получил дисквалификацию сроком на 1 год, которая заканчивается 19 декабря 2020 года.