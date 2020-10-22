Рейтинг ФИФА: сборная Украина улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

После октябрьских матчей сборная Украины поднялась на одну строчку и теперь занимает 23 позицию в рейтинге ФИФА. Подопечные Андрея Шевченко потерпели разгромное поражение в товарищеском матче с командой Франции (7:1), а в Лиге наций уступили Германии (1:2) и взяли верх над Испанией (1:0).

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Лидирующий квартет сборных остался без изменений — первой идет Бельгия, а следом расположились Франция, Бразилия и Англия.

Соперники украинцев в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания идет шестой, Германия — четырнадцатая, а Швейцария занимает шестнадцатое место.

Сборная Нидерландов, с которой украинцы сыграют на Евро-2021, занимает пятнадцатую позицию, а Австрия разместилась на 25 месте.



















Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА / 5 фотографий

Следующее обновление рейтинга запланировано на 26 ноября. Сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Польши в Хожуве, а также выездные матчи Лиги наций с командами Германии и Швейцарии.

Украина обыграла Испанию

Сборная Украины минимально переиграла Испанию в четвертом туре Лиги наций УЕФА. Единственный гол во встрече забил Виктор Цыганков.

В турнирной таблице четвертой группы элитного дивизиона Лиги наций сине-желтые занимают третье место, имея в активе шесть пунктов.

Фото: УАФ