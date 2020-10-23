Украинский боксер Александр Усик не отрицает, что после спортивной карьеры пойдет в политику.

Боксер заявил, что мог бы пойти в мэры, но для этого ему нужна большая команда.

— Все возможно. Только нужна большая команда, чтобы стать не частью системы, а стать той системой, которая может что-то изменить. Просто стать частью системы — это очень легко. Более того, есть какие-то предложения от некоторых людей, чтобы куда-то пойти. Но все взрослые люди понимают, о чем я говорю. Просто туда идти и выполнять какие-то указания — мне очень сложно договариваться с собой, — отметил Усик.

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Также спортсмен рассказал, что, если бы не бокс, то он хотел бы стать священником.

Если бы у меня было еще одна жизнь, кем бы я стал? Священником. Мысли об этом есть, — заявил Александр Усик.

Огненное промо к бою Усик — Чисора

После объявления новой даты боя промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing выложила официальное промо к бою между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Сам бой не будет титульным, поэтому на его кону не будут стоять никакие пояса.

Источник: XSport

Фото: Usyk Aleksandr