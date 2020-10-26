Команда ICTV сыграла против лучших спортивных журналистов на турнире в Киеве

В столичном городе спорта состоялся второй ежегодный футбольный турнир Parimatch Media Cup для спортивных журналистов. Соревнования были организованы Parimatch совместно с Ассоциацией спортивных журналистов Украины.

За главный трофей боролись восемь команд, 60 участников, среди которых были представители более двадцати СМИ: sport.ua, segodnya.ua, football.ua, X-sport, tribuna.com, каналы Футбол, ICTV, UA:Перший, Kyiv Live. Из-за карантина соревнования прошли со всеми необходимыми мерами безопасности.

— Восемь команд, здесь собрались, несмотря на такое сложное время, но с соблюдением температурного скрининга, масками и антисептиками. Это еще одна возможность пообщаться с коллегами из других каналов и поиграть в футбол, — сказал журналист программы Факты ICTV Василий Сафьянюк.

Также своими впечатлениями от турнира поделился главный редактор сайта Факты ICTV Антон Светличный.

— Сейчас нет возможности активно заниматься спортом, особенно в корпоративной плоскости, поэтому мы сегодня встретились с коллегами из ICTV впервые, познакомились и очень довольны тем, как сыграли. Надеемся, что организаторы будут проводить подобные турниры чаще.

Турнир, как и в прошлый раз, получился довольно напряженным. Финалисты предыдущего Parimatch Media Cup, сборная спортивных журналистов Украины и коллектив ТК Футбол, сошлись в полуфинале. Основное время завершилось вничью 2:2, после чего команда телеканалов выиграла в серии пенальти.

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В финале же ТК Футбол сыграл с командой tribuna.com. Перед этим соперники успели встретиться в группе, но сильнейшего не выявили, матч завершился вничью 2:2. В решающей же игре сильнее оказались телевизионщики — 3:0.

— Это то, что нужно, чтобы в такое непростое время держать всех в оптимистичной форме. Мы, представители СМИ, теснее знакомимся, общаемся. А то обычно пересекаемся только по работе, а футбол всегда объединяет. И сегодня Parimatch тоже нас объединил, — сказал заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.



























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Также футболист ТК Футбол Виталий Мисюра получил приз лучшего игрока турнира. Лучшим голкипером признан его партнера по команде Евгения Кучина. Лучшим бомбардиром с семью голами стал Константин Степанюк с tribuna.com. А отличием лучшего тренера наградили Андрея Сенькива, также представителя tribuna.com.