PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Где смотреть Шахтер — Интер в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 донецкий Шахтер примет миланский Интер. Встреча состоится 27 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российских телеканалах Матч Премьер и Матч! Футбол 2.

Читайте: Шахтер — Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Это будет четвертая встреча команд в истории. Впервые команды встретились в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2005/06. Та игра завершилась победой неррадзури со счетом 2:0.

Последний раз команды встречались в прошлом розыгрыше Лиги Европы, а игра завершилась разгромным поражением подопечных Луиша Каштру со счетом 5:0.

В другом матче квартета В менхенгладбахская Боруссия примет на Боруссия-Парк мадридский Реал. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Shakhtar

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка