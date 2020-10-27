В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 донецкий Шахтер примет миланский Интер. Встреча состоится 27 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российских телеканалах Матч Премьер и Матч! Футбол 2.

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Это будет четвертая встреча команд в истории. Впервые команды встретились в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2005/06. Та игра завершилась победой неррадзури со счетом 2:0.

Последний раз команды встречались в прошлом розыгрыше Лиги Европы, а игра завершилась разгромным поражением подопечных Луиша Каштру со счетом 5:0.

В другом матче квартета В менхенгладбахская Боруссия примет на Боруссия-Парк мадридский Реал. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Shakhtar