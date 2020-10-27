Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов может повесить бутсы на гвоздь после финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится летом следующего года.

Контракт 36-летнего футболиста с горняками рассчитан до декабря 2020 года. Известно, что стороны пока не садились за стол переговоров касательно продления контракта.

Ныне главный тренер Шахтера Луиш Каштру дает все больше игрового времени молодому голкиперу Анатолию Трубину, который может заменить Пятова после завершения карьеры последнего. Именно 19-летний Трубин защищал рамку ворот Шахтера в первом туре против мадридского Реала, где горняки одержали сенсационную победу со счетом 3:2.

Читайте: Шахтер — Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также горняки рассматривают кандидатуру молодого вратаря полтавской Ворсклы Дмитрия Резника, который может составить конкуренцию Трубину на этой позиции.

Кто может заменить Пятова в сборной Украины?

После ситуации с октябрьским матчами Лиги наций, когда в сборной Украины вне заявки оказались три вратаря из-за инфицирования Covid-19, наставник национальной команды Андрей Шевченко доверил ворота голкиперу киевского Динамо Георгию Бущану.

Несмотря на неоднозначный дебют в товарищеской игре с французами, 26-летний вратарь достойно отстоял в матчах против сборных Германии и Испании, сделав несколько великолепных сейвов.

Следом в списке идет 21-летний голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, который пока еще не имеет практики в королевском клубе, но может изменить эту статистику в ближайших матчах за Кубок Испании.

Также в сборную Украины вызывались Юрий Панькив, Никита Шевченко и Дмитрий Резник.

Источник: Футбольний формат