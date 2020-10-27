Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

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В текущем сезоне Украина в турнире представлена ​​двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо, которое пробилось в групповой этап ЛЧ через квалификацию.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.

Групповой этап

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Бавария 1 1 0 0 4 0 3 2. Локомотив 1 0 1 0 2 2 1 3. Зальцбург 1 0 1 0 2 2 1 4. Атлетико 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетико _:_ Локомотив 22:00 Бавария 4:0 Атлетико 22:00 Бавария _:_ Зальцбург 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Локомотив _:_ Бавария 19:55 Локомотив _:_ Зальцбург 22:00 Атлетико _:_ Зальцбург 22:00 Атлетико _:_ Бавария 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Локомотив _:_ Атлетико 22:00 Бавария _:_ Локомотив 22:00 Зальцбург _:_ Бавария 22:00 Зальцбург _:_ Атлетико

Группа В

№ Команда И П Н П З П О 1. Шахтер 1 1 0 0 3 2 3 2. Боруссия Менхенгладбах 1 0 1 0 2 2 1 3. Интер 1 0 1 0 2 2 1 4. Реал Мадрид 1 0 0 1 2 3 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Реал 2:3 Шахтер 19:55 Боруссия М _:_ Шахтер 22:00 Интер 2:2 Боруссия М 22:00 Интер _:_ Реал 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Шахтер _:_ Интер 19:55 Шахтер _:_ Реал 22:00 Боруссия М _:_ Реал 22:00 Боруссия М _:_ Интер 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Шахтер _:_ Боруссия М 22:00 Интер _:_ Шахтер 22:00 Реал _:_ Интер 22:00 Реал _:_ Боруссия М

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Манчестер Сити 1 1 0 0 3 1 3 2. Олимпиакос Пирей 1 1 0 0 1 0 3 3. Марсель 1 0 0 1 0 1 0 4. Порту 1 0 0 1 1 3 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Олимпиакос 1:0 Марсель 19:55 Олимпиакос _:_ Манчестер Сити 22:00 Манчестер Сити 3:1 Порту 22:00 Марсель _:_ Порту 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Марсель _:_ Манчестер Сити 22:00 Марсель _:_ Олимпиакос 22:00 Порту _:_ Олімпіакос 22:00 Порту _:_ Манчестер Сити 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Манчестер Сити _:_ Олимпиакос 22:00 Манчестер Сити _:_ Марсель 22:00 Порту _:_ Марсель 22:00 Олімпіакос _:_ Порту

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Аталанта 1 1 0 0 4 0 3 2. Ливерпуль 1 1 0 0 1 0 3 3. Аякс 1 0 0 1 0 1 0 4. Мидтьюлланн 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Аякс 0:1 Ливерпуль 22:00 Аякс _:_ Мидтьюлланн 22:00 Мидтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ливерпуль _:_ Аталанта 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Аталанта _:_ Аякс 22:00 Ливерпуль _:_ Аякс 22:00 Ливерпуль _:_ Мидтьюлланн 22:00 Аталанта _:_ Мидтьюлланн 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Аталанта _:_ Ливерпуль 19:55 Аякс _:_ Аталанта 22:00 Мидтьюлланн _:_ Аякс 19:55 Мидтьюлланн _:_ Ливерпуль

Группа Е

№ Команда И П Н П З П О 1. Краснодар 1 0 1 0 1 1 1 2. Ренн 1 0 1 0 1 1 1 3. Челси 1 0 1 0 0 0 1 4. Севилья 1 0 1 0 0 0 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар _:_ Севилья 22:00 Челси 0:0 Севилья 19:55 Ренн _:_ Челси 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 19:55 Краснодар _:_ Челси 22:00 Краснодар _:_ Ренн 22:00 Севилья _:_ Ренн 22:00 Севилья _:_ Челси 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Севилья _:_ Краснодар 22:00 Ренн _:_ Севилья 22:00 Челси _:_ Ренн 22:00 Челси _:_ Краснодар

Группа F

№ Команда И П Н П З П О 1. Лацио 1 1 0 0 3 1 3 2. Брюгге 1 1 0 0 2 1 3 3. Зенит 1 0 0 1 1 2 0 4. Боруссия Дортмунд 1 0 0 1 1 3 0

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Зенит 1:2 Брюгге 22:00 Боруссия Д _:_ Брюгге 22:00 Лацио 3:1 Боруссия Д 22:00 Лацио _:_ Зенит 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Боруссия Д _:_ Зенит 22:00 Боруссия Д _:_ Лацио 22:00 Брюгге _:_ Лацио 22:00 Брюгге _:_ Зенит 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 19:55 Зенит _:_ Лацио 19:55 Зенит _:_ Боруссия Д 22:00 Брюгге _:_ Боруссия Д 19:55 Лацио _:_ Брюгге

Группа G

№ Команда И П Н П З П О 1. Барселона 1 1 0 0 5 1 3 2. Ювентус 1 1 0 0 2 0 3 3. Динамо Киев 1 0 0 1 0 2 0 4. Ференцварош 1 0 0 1 1 5 0

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Барселона 22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус _:_ Ференцварош 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Ференцварош _:_ Динамо 22:00 Ференцварош _:_ Барселона 22:00 Ювентус _:_ Барселона 22:00 Ювентус _:_ Динамо 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Барселона _:_ Динамо 22:00 Барселона _:_ Ювентус 22:00 Ференцварош _:_ Ювентус 22:00 Динамо _:_ Ференцварош

Группа H

№ Команда И П Н П З П О 1. РБ Лейпциг 1 1 0 0 2 0 3 2. Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 2 1 3 3. ПСЖ 1 0 0 1 1 2 0 4. Башакшехир 1 0 0 1 0 2 0