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Факты / Спорт

Президент ФИФА Инфантино заболел коронавирусом

Босс Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус.

50-летний швейцарец сегодня получил положительный результат ПЦР-теста. В пресс-службе организации отметили, что у Инфантино легкие симптомы заболевания. Чиновник немедленно себя самоизолировал и будет находиться на карантине не менее десяти дней.

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Все лица, контактировавшие с Инфантино в течение последних нескольких дней, были проинформированы о заболевании президента ФИФА.

В ФИФА пожелали скорейшего выздоровления своему главе, которую он возглавляет с 2016 года.

Хотя Инфантино ограничил свои рабочие поездки из-за пандемии, в прошлом месяце он посетил церемонию в Белом доме в Вашингтоне, которую посвятили нормализации отношений Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Covid-19 в киевском Динамо

Перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов два футболиста Динамо Киев сдали положительные тесты на коронавирус.

Не смогут помочь бело-синим в матче против угорского Ференцвароша голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Источник: FIFA

Фото: Dreamstime

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