Шахтер и Интер сойдутся 27 октября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет четвертая очная встреча. В предыдущих трех матчах дважды фортуна была на стороне нерадзурри, а еще раз команды разошлись ничьей.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Антонио Конте. На победу Интера принимают ставки с коэффициентом 1.62. Успех украинского клуба оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 4.40.

Встречу в Киеве доверили судить болгарской бригаде арбитров во главе с Георгием Кабаковым. Ему будут помогать его соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков. Четвертый арбитр матча — Волен Чинков.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Интер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.55.