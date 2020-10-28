Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является победительницей конкурса Мисс Бум Бум 2019, где определяют лучшие ягодицы мира, отреагировала на уход Хосепа Марии Бартомеу с поста президента каталонской Барселоны.

— Я невероятно счастлива. Отличный день для блаугранас. Вместе мы смогли устранить плохого персонажа Хосепа Марии Бартомеу с поста президента великого клуба. Теперь я уверена, что Барселона станет чемпионкой всех турниров, в которых принимает участие в сезоне-2020/21. Пусть живет Барса, — написала Кортес, под снимком, на котором держит в руках плакат с надписью: Бартомеу уходи.

View this post on Instagram A post shared by (@suzycortezoficial) on Oct 27, 2020 at 6:18pm PDT

Кортес продублировала свой комментарий еще под тремя не менее пикантными снимками, на которых она держит соответствующий плакат.

View this post on Instagram A post shared by (@suzycortezoficial) on Oct 27, 2020 at 8:36pm PDT

27 октября Барселона объявила об отставке своего президента Хосепа Марии Бартомеу. Ранее чиновнику вынесли вотум недоверия члены каталонского клуба. Поэтому Бартомеу принял решение не ждать референдума и подал в отставку. Вместе с ним свои посты покинули члены совета директоров клуба.

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Бартомеу сел в кресло президента Барселоны 23 января 2014 года, сменив на посту Сандро Роселя, которого обвинили в мошенничестве при трансфере бразильца Неймара. Во время руководства Бартомеу Барселона четыре раза выиграла Примеру и Кубок Испании, а также по разу победила в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Сьюзи Кортес давно болеет за каталонский клуб и является большой поклонницей аргентинского нападающего Лионеля Месси. У женщины есть даже пикантная татуировка с аргентинским футболистом.

Фото: Suzy Cortez