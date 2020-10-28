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Факты / Спорт

Мисс Бум Бум отреагировала на отставку президента Барселоны пикантными фото

Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является победительницей конкурса Мисс Бум Бум 2019, где определяют лучшие ягодицы мира, отреагировала на уход Хосепа Марии Бартомеу с поста президента каталонской Барселоны.

— Я невероятно счастлива. Отличный день для блаугранас. Вместе мы смогли устранить плохого персонажа Хосепа Марии Бартомеу с поста президента великого клуба. Теперь я уверена, что Барселона станет чемпионкой всех турниров, в которых принимает участие в сезоне-2020/21. Пусть живет Барса, — написала Кортес, под снимком, на котором держит в руках плакат с надписью: Бартомеу уходи.

 

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Кортес продублировала свой комментарий еще под тремя не менее пикантными снимками, на которых она держит соответствующий плакат.

 

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27 октября Барселона объявила об отставке своего президента Хосепа Марии Бартомеу. Ранее чиновнику вынесли вотум недоверия члены каталонского клуба. Поэтому Бартомеу принял решение не ждать референдума и подал в отставку. Вместе с ним свои посты покинули члены совета директоров клуба.

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Бартомеу сел в кресло президента Барселоны 23 января 2014 года, сменив на посту Сандро Роселя, которого обвинили в мошенничестве при трансфере бразильца Неймара. Во время руководства Бартомеу Барселона четыре раза выиграла Примеру и Кубок Испании, а также по разу победила в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Сьюзи Кортес давно болеет за каталонский клуб и является большой поклонницей аргентинского нападающего Лионеля Месси. У женщины есть даже пикантная татуировка с аргентинским футболистом.

Фото: Suzy Cortez

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