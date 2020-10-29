В матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2002/21 луганская Заря будет принимать португальскую Брагу. Встреча состоится 29 октября в Запорожье на стадионе Славутич Арена.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1).

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В повторе игру можно будет посмотреть 30 октября в 4.00 и 11.20 на телеканале Футбол 2 и в 16.00 и 23.20 на Футбол 1.

Это будет третья встреча команд в истории. До этого они встречались в сезоне-2018/19 в рамках третьего тура квалификации Лиги Европы. Тогда в обоих матчах команды разошлись ничьей — 1:1 в Запорожье и 2:2 в Браге.

В другом матче квартета G греческий АЕК примет на Спирос Луис в Афинах английский Лестер. Игра начнется в 19.55.

Фото: FC Zorya Luhansk