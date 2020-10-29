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Факты / Спорт

Не там искали: Ювентус ответил на троллинг Барселоны

Официальный Twitter-аккаунт туринского Ювентуса ответил на троллинг каталонской Барселоны после поражения бьянконери в Турине на Ювентус Стэдиум во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

После победы блаугранас в соцсети твитнули снимок своего капитана Лионеля Месси, подписав:

— Мы рады, что вы смогли увидеть на своем поле лучшего игрока в истории.

Таким образом, Барселона намекнула, что звание лучшего игрока всех времен (GOAT, — Ред.) принадлежит аргентинцу, а не Криштиану Роналду.

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В ответ на этот твит Ювентус написал:

— Вы, наверное, не там искали. Мы привезем вас настоящего на Камп Ноу.

VAR отменил три гола Мораты

Барселона обыграла Ювентус в Турине во втором туре группового этапа ЛЧ со счетом 2:0. Лионель Месси стал автором одного забитого гола с пенальти и отдал результативную передачу на Усмана Дембеле.

Также арбитр встречи трижды отменил взятие ворот Барсы туринцами после просмотра видеоповтора. Все три отмененных гола забивал испанский форвард бьянконери Альваро Мората.

Фото: Dreamstime

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