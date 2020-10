Не там искали: Ювентус ответил на троллинг Барселоны

Официальный Twitter-аккаунт туринского Ювентуса ответил на троллинг каталонской Барселоны после поражения бьянконери в Турине на Ювентус Стэдиум во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

После победы блаугранас в соцсети твитнули снимок своего капитана Лионеля Месси, подписав:

Таким образом, Барселона намекнула, что звание лучшего игрока всех времен (GOAT, — Ред.) принадлежит аргентинцу, а не Криштиану Роналду.

Читайте: ПЦР — ерунда! Роналду возмутился очередному положительному тесту на Covid-19

В ответ на этот твит Ювентус написал:

You probably looked it up in the wrong dictionary. We’ll bring you the right one at Camp Nou

— JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020