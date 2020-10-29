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Факты / Спорт

Новичок Динамо Костевич вылетел на полгода из-за травмы

Новичок киевского Динамо Владимир Костевич получил тяжелую травму, из-за которой не сможет играть за свою команду полгода.

Костевич, подписавший контракт с динамовцами в октябре, уже находится в Мюнхене, где спортсмен должен сдать анализы перед операцией на передней крестообразной связке.

После операции, которую врачи проведут в пятницу, 30 октября, футболист будет восстанавливаться до шести месяцев, сообщает пресс-служба Динамо.

Отметим, что Костевич, ранее представлявший цвета польского Леха, за новую команду еще не успел сыграть ни одного матча.

Читайте: Динамо упустило победу на последних минутах матча против Ференцвароша

Новичок Динамо Костевич вылетел на полгода из-за травмы

Динамо ушло на карантин

Киевский клуб решил уйти на двухнедельный карантин после матча Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша.

В течение этого периода для команды и персонала будут минимизированы все внефутбольные контакты.

Ранее в Динамо были выявлено два случая Covid-19.

Источник: Динамо Киев

Фото: Динамо Киев

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