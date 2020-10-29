Заря — Брага 0:2

Заря: Василь, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Назарина, Кабаев, Кочергин, Лунев.

Брага: Матеус, Карму, Силва, Виана, Эсжаю, Гайтан, Франсержио, Каштру, Моура, Паулинью, Орта.

Голы: Иванисеня, 90+6 — Паулиньо, 4 Гайтан, 11

Луганская Заря принимала португальскую Брагу в рамках матча второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе Славутич Арена и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче уже на четвертой мину открыл Паулинью, отправив мяч под перекладину после паса от Эсжаю.

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Удвоил счет оруженосцев Николас Гайтан, который в одно касание с угла штрафной пробил точно в угол ворот Николы Василя.

Подопечные Виктора Скрипника за матч нанесли 19 ударов по воротам Браги, но поразить сетку ворот удалось лишь раз за несколько секунд до финального свистка. На шестой компенсированной минуте Дмитрий Иванисеня из-за пределов штрафной мощным выстрелом отправил мяч в ворота гостей.

В турнирной таблице квартета G Заря продолжает оставаться на последнем месте без очков, а лидерство захватили Лестер (6) и Брага (6).

Фото: FC Zorya Luhansk