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Факты / Спорт

Во Франции футболист Анже получил условный срок за публичную мастурбацию

Муниципальный суд французского города Анже приговорил алжирского хавбека футбольного клуба Анже Фарида Эль-Мелали к 18 месяцам лишения свободы условно.

23-летнего спортсмена признали виновным в сексуальном эксгибиционизме. Фарид признал свою вину и обязался выплатить штраф в размере €2 тыс. и судебные издержки. Также суд постановил, что игрок должен посетить психиатра.

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В марте и апреле 2020 года Эль-Мелали во время самоизоляции раздевался и мастурбировал на глазах женщин. Футболист совершил нарушение трижды перед двумя потерпевшими.

Также известно, что Эль-Мелали подглядывал за своей соседкой с первого этажа и при этом мастурбировал. Это заметили другие соседи и вызвали полицию.

Алжирца взяли под стражу, но впоследствии отпустили под залог после признания вины.

На счету Фарида два матча за Анже в Лиге 1 сезона-2020/21. С сентября текущего года его перевели во вторую команду из-за регулярных опозданий на тренировочные занятия.

Источник: GFFN

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