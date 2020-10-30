Усик — Чисора: как прошла процедура взвешивания боксеров и дуэль взглядов

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели официальную процедуру взвешивания перед поединком, который состоится в рамках субботнего вечера бокса в Лондоне.
За день до выхода на ринг украинец показал вес 98,5 кг, а вот британец оказался тяжелее на 17 кг, установив вес 115,9 кг.
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Таким образом, к бою с Дереком Усик подошел с наибольшим весом в карьере, ведь в предыдущем поединке против американца Чазз Уизерспуна украинец весил на 1 кг меньше.
— У меня тот вес, который я хочу. Можно было бы даже немножко больше, но хорошо и так, — сказал Усик.
А вот Чисора, который появился в образе призрака накануне Хэллоуина, наоборот в последний раз демонстрировал такой вес еще в поединке против своего соотечественника Диллиан Уайта почти два года назад. В последних боях он весил больше.
После церемонии взвешивания боксеры еще раз провели дуэль взглядов. Спортсмены долго смотрели друг на друга, не желая отводить взглядов.
THIS FACE-OFF @usykaa @DerekWarChisora pic.twitter.com/zl7LCgETMV
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 30, 2020
Прогноз букмекеров на бой Усик — Чисора
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.
Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.12.Тоди как успех британца Чисоры оценивается котировкам 5.50. На ничью дают — 25.0.
Для Усика поединок с Чисорой станет восемнадцатым на профессиональном ринге и вторым в супертяжелом весе. Все свои предыдущие бои украинец выиграл.
Фото: Boxing Scene