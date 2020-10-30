Тренеров можно разделить на две группы по стилю. Одни предпочитают спортивные костюмы и кроссовки, а другие являются сторонниками костюмов и оксфордов.
Как должен одеваться тренер сказать сложно. Например, наставник Ливерпуля Юрген Клопп считается самым большим любителем спортивных костюмов среди футбольных специалистов.
В то же время немец настолько харизматичен и обаятелен, когда на 200% отдается игре, что язык не повернется сказать, что триумфатор последнего розыгрыша английской Премьер-лиги выглядит плохо.
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В свою очередь Факты ICTV решили собрать подборку семи самых стильных тренеров в мировом футболе, которые все же предпочитают элегантность.
Диего Симеоне
50 лет, Атлетико Мадрид
Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне неизменно приковывает взгляды у кромки поля. В комплекте к прекрасному стилю добавляется сумасшедшая харизма, что делает Симеоне одним из самых ярких тренеров современности. Главная фишка комплекта коуча стиль total black.
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Стивен Джеррард
40 лет, Рейнджерс
Стиль и элегантность всегда сопровождала Стивена. Он любит строгие темные костюмы. Белая рубашка, темный пиджак и красный или черный галстук — такого Стивена вы можете наблюдать на всех официальных событиях, матчах, телевизионных передачах и церемониях.
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Андрей Шевченко
44 года, сборная Украины
В повседневной жизни Шева отдает предпочтение стилю smart casual, но на тренерской скамейке его часто можно увидеть в стильных костюмах. Шевченко любит такие бренды одежды, как Tom Ford, Armani, Dolce & Gabbana.
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Нико Ковач
49 лет, Монако
Для хорватского наставника монегасков стиль и внешность были очень важны еще во времена футбольной карьеры. В частности, Ковач часто играл матчи с капой в зубах, которую одевают боксеры. Нико большой поклонник рубашек и модных свитеров с брюками, а вот в холодное время года его часто можно увидеть в стильных пальто и коротких куртках.
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Хосеп Гвардиола
49 лет, Манчестер Сити
Испанец всем все давно доказал. Пеп- один из самых титулованных тренеров современного футбола. Тренируя европейские гранды, Гвардиола последовательный не только в футбольных успехах. То ли это Германия, Испания или Англия, он всегда подбирает идеальный look для любого климата.
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Зинедин Зидан
48 лет, Реал Мадрид
Легенда мирового футбола Зинедин Зидан сменил форму на костюм и теперь покоряет сердца фанатов как тренер мадридского Реала. В одежде Зидан предпочитает строгую классику, как и положено тренеру Королевского клуба.
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Винченцо Монтелла
46 лет
Итальянский специалист не может пока похвастаться большими достижениями в тренерской карьере, но всегда знает, как выглядеть стильно. Специалист любит пиджаки и элегантно завязаны шарфы. Как и положено итальянцу, он харизматичный и экспрессивный, что добавляет искры в строгость образов.
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Также Факты ICTV предлагают вам самим выбрать, кто из этой семерки имеет лучшее чувство стиля.