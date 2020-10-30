PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

От Шевченко до Гвардиолы: 7 самых стильных тренеров в мировом футболе

Тренеров можно разделить на две группы по стилю. Одни предпочитают спортивные костюмы и кроссовки, а другие являются сторонниками костюмов и оксфордов.

Как должен одеваться тренер сказать сложно. Например, наставник Ливерпуля Юрген Клопп считается самым большим любителем спортивных костюмов среди футбольных специалистов.

В то же время немец настолько харизматичен и обаятелен, когда на 200% отдается игре, что язык не повернется сказать, что триумфатор последнего розыгрыша английской Премьер-лиги выглядит плохо.

Читайте: Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

В свою очередь Факты ICTV решили собрать подборку семи самых стильных тренеров в мировом футболе, которые все же предпочитают элегантность.

Диего Симеоне

50 лет, Атлетико Мадрид

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне неизменно приковывает взгляды у кромки поля. В комплекте к прекрасному стилю добавляется сумасшедшая харизма, что делает Симеоне одним из самых ярких тренеров современности. Главная фишка комплекта коуча стиль total black.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Diego Pablo Simeone (@simeone)

Стивен Джеррард

40 лет, Рейнджерс

Стиль и элегантность всегда сопровождала Стивена. Он любит строгие темные костюмы. Белая рубашка, темный пиджак и красный или черный галстук — такого Стивена вы можете наблюдать на всех официальных событиях, матчах, телевизионных передачах и церемониях.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Forbes Tailoring (@forbes.tailoring)

Андрей Шевченко

44 года, сборная Украины

В повседневной жизни Шева отдает предпочтение стилю smart casual, но на тренерской скамейке его часто можно увидеть в стильных костюмах. Шевченко любит такие бренды одежды, как Tom Ford, Armani, Dolce & Gabbana.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Нико Ковач

49 лет, Монако

Для хорватского наставника монегасков стиль и внешность были очень важны еще во времена футбольной карьеры. В частности, Ковач часто играл матчи с капой в зубах, которую одевают боксеры. Нико большой поклонник рубашек и модных свитеров с брюками, а вот в холодное время года его часто можно увидеть в стильных пальто и коротких куртках.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Fabian Stoffers (@fabian_stoffers)

Хосеп Гвардиола

49 лет, Манчестер Сити

Испанец всем все давно доказал. Пеп- один из самых титулованных тренеров современного футбола. Тренируя европейские гранды, Гвардиола последовательный не только в футбольных успехах. То ли это Германия, Испания или Англия, он всегда подбирает идеальный look для любого климата.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Fútbol Mundial (@fm.futbolmundial)

Зинедин Зидан

48 лет, Реал Мадрид

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан сменил форму на костюм и теперь покоряет сердца фанатов как тренер мадридского Реала. В одежде Зидан предпочитает строгую классику, как и положено тренеру Королевского клуба.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Infinite Madrid (@infinitemadrid)

Винченцо Монтелла

46 лет

Итальянский специалист не может пока похвастаться большими достижениями в тренерской карьере, но всегда знает, как выглядеть стильно. Специалист любит пиджаки и элегантно завязаны шарфы. Как и положено итальянцу, он харизматичный и экспрессивный, что добавляет искры в строгость образов.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Rocco uno di noi (@commissounofisso)

Также Факты ICTV предлагают вам самим выбрать, кто из этой семерки имеет лучшее чувство стиля.

Фото: Getty Images, Dreamstime

Теги: , , , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх