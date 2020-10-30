Тренеров можно разделить на две группы по стилю. Одни предпочитают спортивные костюмы и кроссовки, а другие являются сторонниками костюмов и оксфордов.

Как должен одеваться тренер сказать сложно. Например, наставник Ливерпуля Юрген Клопп считается самым большим любителем спортивных костюмов среди футбольных специалистов.

В то же время немец настолько харизматичен и обаятелен, когда на 200% отдается игре, что язык не повернется сказать, что триумфатор последнего розыгрыша английской Премьер-лиги выглядит плохо.

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В свою очередь Факты ICTV решили собрать подборку семи самых стильных тренеров в мировом футболе, которые все же предпочитают элегантность.

Диего Симеоне

50 лет, Атлетико Мадрид

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне неизменно приковывает взгляды у кромки поля. В комплекте к прекрасному стилю добавляется сумасшедшая харизма, что делает Симеоне одним из самых ярких тренеров современности. Главная фишка комплекта коуча стиль total black.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Diego Pablo Simeone (@simeone) 27 Гру 2016 р. о 6:15 PST

Стивен Джеррард

40 лет, Рейнджерс

Стиль и элегантность всегда сопровождала Стивена. Он любит строгие темные костюмы. Белая рубашка, темный пиджак и красный или черный галстук — такого Стивена вы можете наблюдать на всех официальных событиях, матчах, телевизионных передачах и церемониях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Forbes Tailoring (@forbes.tailoring) 9 Сер 2018 р. о 4:10 PDT

Андрей Шевченко

44 года, сборная Украины

В повседневной жизни Шева отдает предпочтение стилю smart casual, но на тренерской скамейке его часто можно увидеть в стильных костюмах. Шевченко любит такие бренды одежды, как Tom Ford, Armani, Dolce & Gabbana.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 11 Жов 2018 р. о 12:11 PDT

Нико Ковач

49 лет, Монако

Для хорватского наставника монегасков стиль и внешность были очень важны еще во времена футбольной карьеры. В частности, Ковач часто играл матчи с капой в зубах, которую одевают боксеры. Нико большой поклонник рубашек и модных свитеров с брюками, а вот в холодное время года его часто можно увидеть в стильных пальто и коротких куртках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fabian Stoffers (@fabian_stoffers) 11 Лют 2019 р. о 12:06 PST

Хосеп Гвардиола

49 лет, Манчестер Сити

Испанец всем все давно доказал. Пеп- один из самых титулованных тренеров современного футбола. Тренируя европейские гранды, Гвардиола последовательный не только в футбольных успехах. То ли это Германия, Испания или Англия, он всегда подбирает идеальный look для любого климата.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fútbol Mundial (@fm.futbolmundial) 25 Лют 2019 р. о 5:13 PST

Зинедин Зидан

48 лет, Реал Мадрид

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан сменил форму на костюм и теперь покоряет сердца фанатов как тренер мадридского Реала. В одежде Зидан предпочитает строгую классику, как и положено тренеру Королевского клуба.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Infinite Madrid (@infinitemadrid) 30 Жов 2019 р. о 5:46 PDT

Винченцо Монтелла

46 лет

Итальянский специалист не может пока похвастаться большими достижениями в тренерской карьере, но всегда знает, как выглядеть стильно. Специалист любит пиджаки и элегантно завязаны шарфы. Как и положено итальянцу, он харизматичный и экспрессивный, что добавляет искры в строгость образов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rocco uno di noi (@commissounofisso) 14 Чер 2019 р. о 12:28 PDT

Также Факты ICTV предлагают вам самим выбрать, кто из этой семерки имеет лучшее чувство стиля.