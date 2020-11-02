Экс-футболист Тотти заразился Covid-19. Ранее от вируса умер его отец

Бывший футболист римской Ромы и сборной Италии Франческо Тотти заразился Covid-19.

44-летний спортсмен решил сдать ПЦР-тест после того, как у него проявились некоторые симптомы. У Тотти наблюдалась лихорадка, повышенная температура и появилась слабость. В конце концов, бывший капитан волков получил положительный тест.

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Сейчас состояние экс-футболиста уже улучшается. Также положительный тест сдала жена Тотти Илари, но у женщины болезнь проходит бессимптомно.

12 октября стало известно, что отец Тотти Энцо умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти мужчины стали осложнения, которые вызваны коронавирусной инфекцией. За несколько дней до смерти Энцо Тотти перенес сердечный приступ.

Франческо Тотти является воспитанником римской Ромы, за которую выступал с 1992 по 2017 года. В футболке волков игрок принял участие в 785 матчах, в которых отметился 307 забитыми голами и 139 ассистами. Вместе со сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году, обыграв в финале команду Франции.

Вспышка Covid-19 в Динамо

В Динамо Киев произошла вспышка коронавирусной инфекции. Положительные ПЦР-тесты сдали девять футболистов: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев, Миккель Дуелунд, Тудор Белуцэ и Николай Шапаренко. Также заразились сотрудники клуба.

Всего на игру против каталонской Барселоны Динамо отправилось без 13 игроков основы.