Руководство Ливерпуля сообщило главному тренеру команды Юргену Клоппу, что клуб может подписать центрального защитника в зимнее трансферное окно, но если соглашение будет финансовый смысл для мерсисайдцев.

Красные проведут большую часть сезона-2020/21 без своего звездного защитника Вирджил ван Дейка, который получил тяжелую травму в ливерпульском дерби с Эвертоном. Таким образом, среди игроков основы на этой позиции остаются только Джо Гомес и Жоэль Матип.

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Нынешнюю ситуацию в Ливерпуле рассматривают как возможность спланировать будущее без Вирджила Ван Дейка, которому уже 29 лет. Мерсисайдцы будут искать на потенциальную замену нидерландцу молодого защитника, но с не очень высокой трансферной стоимостью. А точнее стоимость игрока не должна превышать £40 млн (€44 млн).

Скауты Ливерпуля начали поиск нового центрального защитника с тех пор, как в российский Зенит перешел хорват Деян Ловрен.

В шорт-лист красных вошли: Николай Матвиенко из Шахтера, Озан Кабак из Шальке, Пау Торрес из Вильярреала, Жюль Кунде из Севильи и Дает Упамекано из РБ Лейпцига.

Самыми дорогими в этом списке являются Кунде и Упамекано. Стоимость первого составляет £70 млн (€77 млн), а второго — £38 млн (€42 млн), но за такую ​​сумму игрока можно будет подписать только летом 2021 года.

Портал Тransfermarkt оценивает 24-летнего украинца в €9 млн, а его контракт с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Фанаты Ливерпуля заставили вратаря Эвертона нанять охрану

Голкипер ирисок Джордан Пикфорд начал получать угрозы после того, как травмировал вице-капитана Ливерпуля Вирджила ван Дейка в матче пятого тура чемпионата Англии.

Охранная фирма дежурит у дома, где проживает 26-летний Пикфорд с женой Меган и их ребенком.

Источник: 90min