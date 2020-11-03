Матч между каталонской Барселоной и киевским Динамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 4 ноября на Камп Ноу в Барселоне, как и было запланировано ранее.

Пресс-служба киевского клуба сообщила, что результаты ПЦР-тестов делегации бело-синих, которые они сдавали утром 3 ноября в Барселоне, все отрицательные.

— К счастью, все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка, — говорится на официальном сайте Динамо.

Ранее испанские СМИ сообщали, что в случае, если в киевском Динамо на коронавирус заболеет еще один футболист, который прибыл на игру в Барселону, то матч перенесут.

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На матч с блаугранас в заявке Динамо 13 игроков из списка А, что является минимумом, который необходим согласно протоколу УЕФА на матч Лиги чемпионов.

Из-за коронавируса в Барселону не полетели девять футболистов основного состава бело-синих: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш и Александр Караваев.

Фото: FC Dynamo Kyiv