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Факты / Спорт

Легенду МЮ Гиггза арестовали за избиение девушки

Легенду Манчестер Юнайтед, а ныне наставника сборной Уэльса Райана Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревиль.

В воскресенье вечером женщина сама вызвала полицию к дому футбольного специалиста в городке Уорсли в графстве Большой Манчестер.

46-летнего Гиггза допросили по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении.

— В воскресенье в 22.05 в полицию поступило сообщение о насилии. 30-летняя женщина получила легкие травмы, но не нуждалась в лечении. 46-летнего мужчину арестовали по подозрению в нападении по статьям 47 и 39, — сказал представитель полиции Большого Манчестера.

Также в полиции сообщили, что задержанный был отпущен из-под стражи под залог до завершения расследования. Гиггз покинул полицейский участок в понедельник днем ​​после длительного допроса.

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Райан Гиггз встречается с Кейт Гревиль с 2017 года. Об их отношениях стало известно в 2018 году, когда папарацци сфотографировали парочку на отдыхе в Италии.

Из-за ареста Гиггза Футбольная ассоциация Уэльса отменила запланированную на вторник пресс-конференцию, где Гиггз должен был объявить состав драконов на матчи в Лиге наций в ноябре. В самой организации комментировать инцидент с участием тренера команды отказались.

 

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Для Гиггза это уже не первый скандал. Ранее он несколько лет изменял своей бывшей жене с женой своего брата Родри — Наташей. В СМИ была версия, что племянник Райана самом деле является его сыном.

Седьмую ракетку мира обвинили в насилии

Немецкий теннисист Александр Зверев оказался в эпицентре скандала после того, как две его бывшие девушки с разницей в несколько часов заявили о не самых лучших поступках со стороны спортсмена.

Российская модель Ольга Шарипова обвинила Зверева в избиении и заявила, что он душил ее подушкой, а немецкая модель Бренда Патеа заявила, что беременна от теннисиста.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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