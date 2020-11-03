Легенду Манчестер Юнайтед, а ныне наставника сборной Уэльса Райана Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревиль.

В воскресенье вечером женщина сама вызвала полицию к дому футбольного специалиста в городке Уорсли в графстве Большой Манчестер.

46-летнего Гиггза допросили по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении.

— В воскресенье в 22.05 в полицию поступило сообщение о насилии. 30-летняя женщина получила легкие травмы, но не нуждалась в лечении. 46-летнего мужчину арестовали по подозрению в нападении по статьям 47 и 39, — сказал представитель полиции Большого Манчестера.

Также в полиции сообщили, что задержанный был отпущен из-под стражи под залог до завершения расследования. Гиггз покинул полицейский участок в понедельник днем ​​после длительного допроса.

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Райан Гиггз встречается с Кейт Гревиль с 2017 года. Об их отношениях стало известно в 2018 году, когда папарацци сфотографировали парочку на отдыхе в Италии.

Из-за ареста Гиггза Футбольная ассоциация Уэльса отменила запланированную на вторник пресс-конференцию, где Гиггз должен был объявить состав драконов на матчи в Лиге наций в ноябре. В самой организации комментировать инцидент с участием тренера команды отказались.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FA Wales (@fawales) 28 Сен 2020 в 10:22 PDT

Для Гиггза это уже не первый скандал. Ранее он несколько лет изменял своей бывшей жене с женой своего брата Родри — Наташей. В СМИ была версия, что племянник Райана самом деле является его сыном.

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