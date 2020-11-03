Матч Барселона — Динамо в Лиге чемпионов могут отменить

Матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между каталонской Барселоной и киевским Динамо может не состояться в среду, 4 ноября.

В бело-синих в заявке 13 игроков из списка А, что является минимумом, который необходим согласно протоколу УЕФА на матч Лиги чемпионов.

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За день до матча делегация киевского Динамо сдаст повторные ПЦР-тесты в Барселоне. В случае, если еще один футболист инфицируется Covid-19, то матч 4 ноября отменят и перенесут на другую дату.

Впрочем, донецкий Шахтер в первом туре группового этапа ЛЧ текущего сезона против мадридского Реала провел матч, имея в заявке 12 игроков из списка А и восемь из В.

Из-за коронавируса в Барселону не полетели девять футболистов основного состава бело-синих: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Бойко, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш и Александр Караваев.

Также в матче с блаугранас не сможет принять участие капитан бело-синих Сергей Сидорчук, который во втором туре против Ференцвароша получил красную карточку. Еще три футболиста: Никита Бурда, Владимир Костевич и Александр Тимчик находятся в лазарете из-за травм.

Источник: DIGIsport

Фото: FC Dynamo Kyiv