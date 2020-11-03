Шахтер во вторник, 3 ноября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против Боруссии Менхенгладбах. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Марко Розе. На победу Боруссии принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех украинского клуба оценивают в 3.40. Ничейный результат встречи — 3.80.

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На то, что жеребята первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.69, а на горняков — 2.17.

Матч доверили судить нидерландской бригаде арбитров во главе с рефери Сердаром Гезюбююком. Ему будут ассистировать соотечественники: Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Обязанности четвертого рефери исполнит Аллард Линдхут.

Команды встречались друг с другом только однажды — в 2009 году в рамках товарищеского матча, который завершился уверенной победой донецкого клуба со счетом 3:0. Голами тогда отличились Гладкий, Кастильо и Селезнев.

В другом матче квартета В мадридский Реал на стадионе Альфредо Ди Стефано примет миланский Интер. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Shakhtar