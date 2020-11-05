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Факты / Спорт

Бабушка смотрит, как проезжает автобус: фанаты высмеяли лень Месси в матче с Динамо

Барселона обыграла киевское Динамо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на Камп Ноу завершилась победой блаугранас со счетом 2:1.

Автором первого гола стал капитан каталонцев Лионель Месси, который отличился с пенальти. Впоследствии счет удвоил Жерар Пике, а у киевлян отличился Виктор Цыганков.

Другими результативными действиями на поле звездный аргентинец не отличилась, но в соцсетях набирает популярность отрывок из матча, где полузащитник Динамо Александр Андриевский получил мяч в центре поля и побежал в атаку. Рядом с ним находился Месси, который не отреагировал на это никак — Лионель беззаботно шел вдоль поля, несмотря на соперника, который владел мячом.

Болельщики были разгневаны этим моментом и обрушились критикой в ​​адрес капитана блаугранас.

— К сожалению, Барселона ошиблась, оставив его у себя. Не нравится — уходи! Этот момент дает нам понять, что Месси больше не хочет играть за Барсу, — написал один из фанатов.

— Даже когда Месси демонстрировал свою лучшую игру, он позволял себе подобное. Он хороший игрок, но никогда не был для меня прирожденным лидером. Особенно, когда надо действовать в сложных ситуациях, — подытожил другой.

— Бабушка смотрит, как проезжает автобус, — пошутил один из пользователей Twitter.

— Наконец Месси играет за Барселону так же, как и за сборную Аргентины, — иронизирует фанат футбола.

— Это выглядит, как прогулка по бульвару или когда нас зовут жены, — пошутил еще один пользователь.

— Это конец! Если сравнивать его с Криштиану, то у Роналду еще есть желание бороться и играть — это его самое большое достоинство. Месси надо было продавать два — три года назад, — утверждает очередной фанат.

— Капитаны так не поступают на поле, — возмущается футбольный поклонник.

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В текущем сезоне Месси забивал только с пенальти — на его счету четыре успешно реализованных удары с одиннадцатиметровой отметки. В Twitter официальная страница статистического портала Squawka пошутила, что такими темпами Месси начнут называть Песси — по аналогии Роналду-Пеналду, когда португалец забивал только с пенальти.

Благодаря победе над Динамо Барселона имеет в своем активе девять очков и является безоговорочным лидером квартета G. Ювентус (6) расположился на второй строчке, третьим идет Динамо (1), а замыкает турнирную таблицу группы венгерский Ференцварош (1).

В четвертом туре Лиги чемпионов Динамо в Киеве на НСК Олимпийский примет Барселону. Встреча состоится 24 ноября в 22.00.

Фото: Dreamstime

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