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Где смотреть Заря — АЕК в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2002/21 луганская Заря будет принимать афинский АЕК. Встреча состоится 5 ноября в Запорожье на стадионе Славутич Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1).

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В повторе игру можно будет просмотрен 6 ноября в 11.20 на канале Футбол 2, а также в 16.50 на Футбол 1.

Это будет первая очная игра в истории команд в еврокубках. Цвета греческого клуба защищает украинский защитник Дмитрий Чигринский, но он не сможет принять участие в матче из-за травмы. Также за АЭК играет полузащитник Евгений Шахов.

В другом матче квартета G английский Лестер на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере примет португальскую Брагу. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Zorya Luhansk

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