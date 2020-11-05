Барселона — Динамо: обзор испанских СМИ после матча Лиги чемпионов

Испанская пресса после третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором каталонская Барселона встречалась с киевским Динамо и нанесла минимальное поражение со счетом 2:1, хвалит голкиперов обеих команд Марка-Андре Тер Штегена и Руслана Нещерата, а также критикуют полевых игроков блаугранас.

Факты ICTV собрали обзор испанских СМИ после матча Барселона — Динамо.

Немец спас победу Барсы против истощенного Covid-19 Динамо

Marca

Луческу сказал перед матчем, что не видит в этой Барсе кандидата на победу в ЛЧ, и, возможно, он прав. Игра против Динамо, которую значительно ослабил Covid-19 , что команда вышла на Камп Ноу с 18-летний голкипером, который сыграл свою вторую игру как настоящий профи. Несмотря на то, что каталонцы быстро забили, это была их не лучшая игра. Да, у Барсы три победы и она лидирует в квартете, но с такой игрой далеко не зайдет.

Несмотря на стартовый штурм и быстрый гол Месси, Барса не могла удвоить счет. Через полчаса подопечные Луческу стали больше владеть мячом, а Барса потеряла свою грозность. Удар Буяльского стал колокольчиком того, что Динамо не собирается упускать свой шанс против такой Барсы.

После перерыва Барса ждала усталости соперника, который приехал только с 13-ю игроками основы, но во втором тайме ожидания подопечных Кумана не оправдались. Тер Штегену пришлось спасать команду после ударов Цыганкова, Кендзеры и Супряги.

Замены освежили игру блаугранас и, казалось, после гола Пике для Барселоны пришел ожидаемый покой, но Цыганков снова вышел один на один с голкипером, который парировал удар. Впрочем, капитан Динамо с пятого раза таки достиг цели, забив после отскока.

Под конец матча Нещерет блестяще парировал удар Дембеле. Несомненно, что Тер Штеген и Нещерет стали лучшими в своих командах.

Третья победа в ЛЧ во имя Тер Штегена

20 minutos

Барселона выстрадала победу в матче с Динамо и продолжила победную серию в Лиге чемпионов до трех побед. Ключевым для победы каталонцев стало возвращение Тер Штегена, который сделал несколько невероятных сейвов.

Гол Месси с пенальти и забитый мяч Жерара Пике принесли Барселоне победу, но заставили понервничать после гола Цыганкова в ответ.

Барселона имела несколько хороших моментов, чтобы выиграть с более крупным счетом, но удары Педри, Гризманн и Месси парировал молодой голкипер Руслан Нещерет, который был лучшим в своей команде с 11-ю сейвами.

Барса играет с огнем

AS

Барса играла с огнем и флиртовала с Динамо в штрафной, но все же выиграла дуэль 2:1, в которой лучшими были голкиперы обеих команд.

Худшее, что может случиться с параноиком, — это быть на самом деле преследуемым, а худшее, что может случиться с командой с очевидными проблемами на воротах соперника, — это трижды не забить в стартовые три минуты. Вот, что случилось с Барсой в матче с истощенной Covid-19 командой, которая поставила на ворота мальчика по имени Руслан Нещерет.

Украинский голкипер выполнил еще одно правило, наводящее ужас на команды, которые, как и Барса, находятся в кризисе — встретить неизвестного малыша, который проводит замечательную игру, которую он никогда не забудет.

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Барса начала бодро и создавала ощущение, что 90 минут для Динамо станут пытками. Месси снова забил гол с пенальти. Блаугранас прессинговали, работали с мячом создавали моменты, но счет на табло был 1:0. Столкнувшись с реальностью, Барса здулась, а Динамо подняло голову и сказал свое “я”.

Первый тайм закончился так же, как и начался, когда молодой Нещерет напомнил Барсе о себе, парируя удары Педри и Фати. В перерыве Барселона нуждалась больше в психологе, нежели в тренере.

Если первый тайм был неутешительным из-за упущенных моментов, то второй стал драмой, которой избежали лишь Тер Штеген и Пике. Немец спас после выхода один на один, удара головой Кендзеры и Буяльского. Позже он создал чудо после удара Супряги. А любая попытка Барсы ответить, была остановлена ​​великим Нещеретом, который проводил лишь вторую игру за команду.

Чары молодого вратаря смог нарушить Пике, но Барса не смогла выдохнуть, ведь Цыганков сократил отставание. В конце матча Нещерет вновь продемонстрировал класс после удара Дембеле. Если бы на стадионе были болельщики, то этот малыш оставлял Камп Ноу под овации, а Барса под свист.

Упадок Месси и замечательный концерт от Нещерета

ABC

Гол с пенальти — отличное начало матча, особенно, если он выполнен Месси. А вот действия Гризманна на поле еще раз доказали, что трансфер этого игрока стал большой ошибкой. Мы даже не просим француза помочь своей команде, а просто просим его не унижать ее своими действиями.

Динамо в основном защищалось, как и Барселона, но от бесконечной неуклюжести Гризманна. В момент, когда Ансу Фати обыграл трех защитников и искал своим пасом партнеров по команде, он продемонстрировал упадок Месси и бестолковость Гризманна. Хорошими в Барселоне были только Педри, Пьянич, Тер Штеген и прессинг команды.

Плохая защита Барсы была заметна уже во время первых выходов Тер Штегена из рамки ворот. В какой-то отрезок времени, когда Динамо ненадолго завладело инициативой, казалось, что хозяева выпали из игры.

В составе гостей был молодой вратарь Нещерет, который в свои 18 лет, способен останавливать смертельные удары от Педри, Фати и Месси. Юноша показал невероятную игру в холодную ночь в Барселоне.

Во втором тайме Барса снова выпала — ужасная в обороне, не контролировала соперника, пассивная в атаке. Это были худшие минуты эпохи Кумана в Барселоне, которые довершил гол от Динамо. В последние минуты матча замечательный концерт из сейвов устроил Нещерет.

Тер Штеген помог Барселоне

El Mundo

Команда Кумана была жалкой и смогла вздохнуть с облегчением благодаря Тер Штегену против команды, в которой тоже сверкал вратарь.

Именитый Тер Штеген и украинский подросток, в своем втором матче, Нещерет, продемонстрировали свое мастерство. Если разбирать победу Барсы, то достаточно остановиться на Тер Штегене, который спас в четырех голевых моментах.

В современном футболе всегда будут ценить людей с другого времени, как Мирча Луческу, который продолжает оставаться на передовой. Луческу или Фубреску, как его окрестили в Италии за хитрость, руководит большой группой тех молодых украинцев, которые выиграли последний чемпионат мира U-20. Ребятами, которые достаточно наслушались старых историй о Валерие Лобановском или Андрее Шевченко в коридорах киевской базы Динамо.

В Барселоне Луческу не хватило в старте талантливого Шапаренко, но Камп Ноу увидел другого бриллианта — 18-летнего голкипера Нещерета. Если бы не коронавирус, то этот юноша наблюдал бы за игрой своего визави со скамейки запасных или с экрана телевизора, но эту ночь он прожил иначе, сделав 12 сэйвов.

Источник: AS, Marca, ABC, 20 minutos, El Mundo