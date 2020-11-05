Заря Луганск в четверг, 5 ноября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Виктора Скрипника на стадионе Славутич Арена в Запорожье сыграют против греческого АЕКа. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Массимо Карреры. На победу АЕКа принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех украинского клуба оценивают в 3.00. Ничейный результат встречи — 3.30.

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На то, что желто-черные первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.81, а на луганский клуб — 2.00.

Матч доверили судить шотландской бригаде арбитров во главе с рефери Уильямом Колламом. Ему будут ассистировать соотечественники: Дэвид Макгичи и Шон Карр. Обязанности четвертого рефери исполнит Николас Уолш.

Для команд это будет первая официальная очная встреча в истории.

В другом матче квартета G английский Лестер на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере примет португальскую Брагу. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Zorya Luhansk