Тест главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини на коронавирус дал положительный результат.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии, болезнь 55-летнего специалиста проходит бессимптомно, сам тренер ушел на самоизоляцию.
Манчини — известный футболист (в прошлом) и тренер. Будучи наставником он тренировал итальянские Фиорентину, Лацио, Интер, английский Манчестер Сити, турецкий Галатасарай.
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Работе в сборной Италии, которую Манчини возглавил в 2018 году, предшествовала его деятельность в петербургском Зените.
Матчи сборной
Сборная Италии проведет товарищеский матч с Эстонией 11 ноября, а затем два поединка в Лиге наций — с Польшей и Боснией и Герцеговиной.
Манчини сможет присоединиться к команде в случае, если сдаст отрицательный тест и пройдет все медицинские протоколы УЕФА.