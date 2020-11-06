Тест главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии, болезнь 55-летнего специалиста проходит бессимптомно, сам тренер ушел на самоизоляцию.

Манчини — известный футболист (в прошлом) и тренер. Будучи наставником он тренировал итальянские Фиорентину, Лацио, Интер, английский Манчестер Сити, турецкий Галатасарай.

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Работе в сборной Италии, которую Манчини возглавил в 2018 году, предшествовала его деятельность в петербургском Зените.

Матчи сборной

Сборная Италии проведет товарищеский матч с Эстонией 11 ноября, а затем два поединка в Лиге наций — с Польшей и Боснией и Герцеговиной.

Манчини сможет присоединиться к команде в случае, если сдаст отрицательный тест и пройдет все медицинские протоколы УЕФА.