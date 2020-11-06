Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в восторге от 96-летнего украинского дедушки Леонида Станиславского, который продолжает играть в теннис.

На официальной странице организации в Facebook появилось видео тренировки украинца на корте.

— Легенда! 96-летний мужчина играет в теннис. Он до сих пор тренируется, чтобы участвовать в турнирах. Леонид Станиславский — настоящая легенда, — говорится в заметке к ролику.

Мужчина продолжает ходить на тренировки на теннисные корты несмотря на свой возраст и пандемии коронавируса в мире.

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Леонид Станиславский проживает в Харькове, где и тренируется. Его теннисная карьера началась довольно поздно — в 32 года, но это не помешало мужчине соревноваться на турнирах уровня ITF.

Также он участвовал в нескольких чемпионатах мира по теннису категории Super-Senior. Впервые он туда попал в 2015 году, когда ему было уже 91 год, а раз в прошлом на кортах хорватского города Умаг.

До сих пор ему не удалось выиграть на чемпионате мира еще ни одного матча, и его страсть к игре в теннис вдохновляет.

В 2017 году Станиславский встретился с первой ракеткой Украины Элина Свитолина в Харькове во время турнира FedCup.

Eli had a hit with oldest ???????? tennis player, 92yo Leonid Stanislavskiy #FedCup pic.twitter.com/TBXtWXOr0x — Eli Smile (@EliSmile436) February 8, 2017

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