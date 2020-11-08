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Где смотреть Динамо — Шахтер в 9-м туре УПЛ

В центральном матче девятого тура украинской Премьер-лиги сезона-2020/21 киевское Динамо встретится с донецким Шахтером. Встреча состоится 8 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 17.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

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Обе команды являются участника текущего розыгрыша Лиги чемпионов и обе потерпели поражение в матче третьего тура группового этапа. Во вторник Шахтер в Киеве разгромно уступил менхенгладбахской Боруссии (0:5), а Динамо в среду на Камп Ноу минимально проиграло каталонской Барселоны (2:1).

После восьмого тура Динамо является безоговорочным лидером УПЛ, имея в активе 20 очков. Донецкий клуб — второй из 16 пунктами.

На игру горняки выйдут с двойной мотивацией — реабилитироваться за поражение от немцев в ЛЧ и сократить гандикап в турнирной таблице благодаря победе в украинском классико.

Фото: Dreamstime

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