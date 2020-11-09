Игрок донецкого Шахтера Максим Малышев, скорее всего, завершит свою футбольную карьеру в 27-летнем возрасте.

Динамика восстановления хавбека горняков после травмы оставляет желать лучшего. Об этом стало известно программе ТаТоТаке.

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Из-за череды травм с лета 2017 года Малышев сыграл за донецкий клуб лишь 64 минуты, а в текущем сезоне до сих пор не выходил на поле.

Максим Малышев является воспитанником Шахтера, а в первой команде находится с лета 2015 года. С тех пор игрок принял участие в 77 матчах, в которых отметился семь раз в воротах соперников и сделал одну результативную передачу. Вместе с горняками он выиграл три чемпионства в украинской Премьер-лиге, три Кубка Украины и один Суперкубок.

Также он выступал на правах аренды за луганскую Зарю, где забил четыре гола в 32 матчах.

В активе Малышева также три матча за национальную команду Украины. Впервые полузащитника вызвал еще тренерский штаб во главе с Михаилом Фоменко на матчи квалификации к Евро-2016 против команд Беларуси и Словакии, но дебютировал игрок за сине-желтых в товарищеской игре против Кипра в 2016 году.

Шахтер разгромил Динамо

В матче девятого тура УПЛ киевское Динамо потерпело разгромное поражение от Шахтера со счетом 0:3. Голами за горняков отличились Жуниор Мораес, Маркос Сиприано и Маркос Антонио.

Несмотря на поражение от Шахтера Динамо продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу, опережая донецкий клуб на один пункт.

Источник: ТаТоТаке