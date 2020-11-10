Сборная Украины по футболу прибыла в польский город Катовице. После прилета сине-желтые поселились в гостинице Vienna House Easy Katowice.

Сегодня вечером у национальной команды запланированы предматчевые активности в Хожуве на Силезском стадионе, где завтра состоится товарищеская встреча Польша — Украина.

Читайте: Где смотреть товарищеский матч Польша — Украина

Перед вылетом футболисты, тренерский штаб и технический персонал сборной сдали ПЦР-тесты — все результаты отрицательные.























Сборная Украины прибыла в Польшу на контрольную игру / 6 фотографий

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Резник (Ворскла).

Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Резник (Ворскла). Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Илья Забарный (Динамо Киев), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Илья Забарный (Динамо Киев), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — Динамо Киев), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия).

Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — Динамо Киев), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер).

В понедельник, перед очередным сбором футболисты сдали тесты на коронавирус, за исключением защитника Динамо Дениса Попова все члены национальной команды получили отрицательные результаты.

Также вечернюю тренировку в Киеве посетил украинский боксер Александр Усик, который пожелал сине-желтым успеха в предстоящих матчах.