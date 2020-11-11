18-летний футболист Спортинга чудом выжил после того, как получил пулю в грудь

Форвард молодежной команды лиссабонского Спортинга Бруну Тавариш едва не погиб после несчастного случая.

Футболист получил огнестрельное ранение в грудь и был немедленно прооперирован в госпитале Гарсиа де Орта, что в португальской столице.

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Известно, что в Тавареша случайно выстрелил один из его друзей, когда компания подростков находилась в авто на станции технического обслуживания. Подросток шутя, достал пистолет, который выстрелил прямо в грудь Бруну.

Сейчас полиция разыскивает подростка, который стрелял, ведь он скрылся с места происшествия, прихватив с собой пистолет.

В Спортинге уже заявили, что на игрока будут ждать дисциплинарные санкции как только он выздоровеет.

В мае 2020 года лиссабонский клуб заключил с юным футболистом пятилетний контракт. За молодежную команду Спортинга он провел 28 матчей, в которых отметился десятью забитыми голами и двумя ассистами. Также игрок вызывается в юниорскую сборную Португалии U-18.

Покушение на экс-футболиста Ювентуса

В январе в Афинах совершили покушение на бывшего игрока сборной Сербии и туринского Ювентуса Дарко Ковачевича.

Неизвестные подъехали к дому Ковачевича и выстрелили в экс-футболиста из машины, после чего скрылись с места преступления. В результате покушения Ковачевич получил повреждение колена.