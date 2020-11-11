Карантин выходного дня: стало известно, будут ли играть матчи УПЛ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что матчи чемпионата Украины по футболу не будут отменять несмотря на введение карантина выходного дня.

— Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни, — написал на своей странице в Facebook Павелко.

Также президент УАФ добавил, что все матчи чемпионата Украины будут проходить без зрителей, но в Минздраве разрешили проводить матчи в тех населенных пунктах, которые ранее находились в красной зоне.

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УПЛ и ПФЛ со своей стороны гарантирует строгое соблюдение всех необходимых мер безопасности и требований Минздрава во время организации и проведения матчей, а также контроль за состоянием здоровья участников соревнований.

11 ноября Кабинет министров отказался от адаптивного карантина, введя для всех областей условия оранжевого уровня карантина. Также был введен карантин выходного дня. Запрет действует с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

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Что закроют на карантин выходного дня

Бары, рестораны, кафе работать не будут. Торговля едой будет разрешена только на вынос;

Нельзя будет посетить заведения развлекательной деятельности, учреждения культуры, клубы;

До 30 ноября не будут работать фитнес-центры и бассейны на выходных;

Запрещено торговую деятельность, за исключением магазинов, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.

Что будет работать во время карантина выходного дня

В выходные для украинцев будут доступны отделения банков, почтовой связи, аптеки, ветеринарные аптеки.

Также можно будет заехать на АЗС или СТО. В то же время поесть на АЗС не удастся.

Источник: Андрей Павелко