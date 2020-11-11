Нидерланды — Испания — 1:1.

Нидерланды: Аке, Бергхюйс, Бизот, ван де Бек, Вейналдум, Вейндал, Велтман, Гатебур, Йонг, Депай, Йонг.

Испания: Асенсио, Бельерин, Гарсия, Гая, Каналес, Коке, Мартинес, Мората, Морено, Родри, Симон.

Голы: Каналес 18, Донни ван де Бек 47

Матч Нидерланды — Испания прошел на Йохан Кройф Арене в Амстердаме. Игра закончилась ничьей со счетом 1:1.

На 18-й минуте счет в матче открыла сборная Испании после точного удара Серхио Каналеса.

Читайте: Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

На 47 минуте команде Нидерландов удалось сравнять счет, гол забил Донни ван де Бек.

Следующий матч в Лиге наций сборная Испании проведет против Швейцарии — 14 ноября на стадионе Санкт-Якоб Парк.

Нидерланды сыграют свой следующий матч 15 ноября против Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Амстердаме.