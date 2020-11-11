Сборная Украины в среду, 11 ноября, в рамках товарищеского матча встретится с командой Польши на Силезском стадионе в Хожуве. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ежи Бженчека. На победу Польши принимают ставки с коэффициентом 2.44. Успех украинской сборной оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.40.

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На то, что белые орлы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.78, а на сине-желтых — 2.03.

Товарищеский матч команд пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Сначала сборные должны были встретиться 31 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2020 году, но из-за Covid-19 встречу перенесли, как и Евро-2020, которое состоится следующим летом.

После матча против поляков команда Андрея Шевченко сыграет две игры на выезде в Лиге наций — против сборной Германии 14 ноября и против Швейцарии 17 ноября.