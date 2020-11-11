Защитник киевского Динамо Денис Попов вспомнил победный чемпионат мира U-20 для украинской сборной.

— Был переломный момент с Панамой, когда мы их, не скажу, что легко обыграли, но было гораздо легче, чем с итальянцами. Помню, что Алексей Хахлев, или кто-то другой, сказал, что если мы обыграем итальянцев, то выиграем финал. Со Скуадра Адзуррой меня удалили после просмотра VAR и финал я пропускал. Матч был очень выматывающий в физическом и психологическом плане, ведь все решалось на последних минутах, — вспоминает Попов.

Также игрок признался, куда потратил призовые за чемпионство на Мундиале.

— Разделил на семью, а остальные отложил на квартиру. Я считаю, что это разумное решение.

Попов рассказал, насколько ожидаемым для него был вызов в национальную команду Украины, но из-за травмы он не смог дебютировать в сентябрьских матчах за сине-желтых.

— Такая непредсказуемая футбольная жизнь. Не знаешь, что будет завтра, поэтому нужно быть готовым ко всему. Конечно было приятно, что я был в списке, но затем за секунду все рухнуло. Хотелось сыграть и потренироваться с ребятами. Сборная остается моей мечтой, это мечта для любого футболиста, особенно молодого. Я общался с Колей Шапаренко, который многое рассказывал о национальной команде. Хочется не только туда приехать, но и продемонстрировать свои лучшие качества, — сказал Денис.

Что касается наставника сине-желтых Андрея Шевченко, то Попов пока еще не имел возможности познакомиться с ним лично, но не теряет надежды исправить это в будущем.

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Также 21-летний футболист считает, что перед Евро-2020, которое состоится в следующем году, нужно извлечь уроки из осенних товарищеских игр и матчей в Лиге наций.

— Сейчас сборная проверила себя с хорошими командами. Пока есть еще над чем работать, но если все правильно сделать и вынести урок из этих игр, то может все удачно сложиться. Начальным задачей будет выход из группы, а там уже от матча к матчу надо готовиться.

Денис Попов получил вызов на последние в этом году матчи сборной Украины, но перед стартом тренировочного сбора сдал положительный тест на коронавирус.

После чего у Андрея Шевченко в распоряжении осталось 25 исполнителей на товарищеский матч против Польши и выездные игры в Лиге наций против Германии и Швейцарии.

Фото: FC Dynamo Kyiv