PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Бывший клуб Криштиану Роналду попытается его вернуть

Английский Манчестер Юнайтед может шокировать трансферный рынок летом, вернув на Олд Траффорд португальскую звезду Криштиану Роналду.

По информации журналиста FOX America Кристиана Мартина, Роналду тоже заинтересован в возвращении в Манчестер.

Португалец покинул МЮ в 2009 году, перебравшись в мадридский Реал за рекордные на то время €94 млн, а в 2018 году перешел в туринский Ювентус за €100 млн.

Читайте: Он не уважает команду и Италию: экс-футболист Ювентуса раскритиковал Роналду

На портале Transfermarkt стоимость 35-летнего форварда сейчас оценивается в €60 млн.

В последние годы в Юнайтед изменили стратегию трансферов в сторону молодых игроков, поэтому возвращение Роналду, на первый взгляд, кажется маловероятным. Но красные дьяволы этим летом оформили трансфер 33-летнего Эдинсона Кавани.

За бьянконери Роналду забил 71 гол в 94 матчах, а также выиграл два титула чемпиона Серии А.

Контракт Криштиану со Старой синьоре рассчитан до лета 2022 года, но Ювентус раздумывает над трансфером футболиста. Это связано с кризисом на фоне пандемии. Для итальянского гранда стало очень затратно выплачивать €31 млн в год футболисту.

Туринцы хотят компенсировать расходы за переход игрока, а точнее в клубе попытаются отбить €100 млн, которые они вложили в приобретение Роналду за его переход из Реала.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка