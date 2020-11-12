Английский Манчестер Юнайтед может шокировать трансферный рынок летом, вернув на Олд Траффорд португальскую звезду Криштиану Роналду.

По информации журналиста FOX America Кристиана Мартина, Роналду тоже заинтересован в возвращении в Манчестер.

Португалец покинул МЮ в 2009 году, перебравшись в мадридский Реал за рекордные на то время €94 млн, а в 2018 году перешел в туринский Ювентус за €100 млн.

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На портале Transfermarkt стоимость 35-летнего форварда сейчас оценивается в €60 млн.

В последние годы в Юнайтед изменили стратегию трансферов в сторону молодых игроков, поэтому возвращение Роналду, на первый взгляд, кажется маловероятным. Но красные дьяволы этим летом оформили трансфер 33-летнего Эдинсона Кавани.

За бьянконери Роналду забил 71 гол в 94 матчах, а также выиграл два титула чемпиона Серии А.

Контракт Криштиану со Старой синьоре рассчитан до лета 2022 года, но Ювентус раздумывает над трансфером футболиста. Это связано с кризисом на фоне пандемии. Для итальянского гранда стало очень затратно выплачивать €31 млн в год футболисту.

Туринцы хотят компенсировать расходы за переход игрока, а точнее в клубе попытаются отбить €100 млн, которые они вложили в приобретение Роналду за его переход из Реала.