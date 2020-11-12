Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал ошибку голкипера сине-желтых Андрея Лунина в товарищеском матче между Польшей и Украиной, которая привела к первому голу хозяев в ворота сине-желтых.

На 41-й минуте матча, после длинного паса из глубины поля, Лунин вышел далеко от своей штрафной и неудачно сыграл при попытке выбить мяч в одно касание. Этим воспользовался Кшиштоф Пентек, который нанес дальний удар в пустые ворота соперника.

— Все ошибаются, это нормально. Нам было трудно играть на этом поле и контролировать мяч. Видимо, поэтому Лунин и ошибся. Он молодой перспективный голкипер, который играет в очень хорошей команде. Андрею не хватает игровой практики, и для этого есть товарищеские поединки, чтобы ее получать. За исключением этой ошибки он сыграл хорошо. На его перспективы в сборной это не повлияет никоим образом. Все ошибаются, поэтому не вижу в этом проблемы, — сказал Шевченко.

В соцсетях такой фейл Лунина сразу же сравняли с ошибкой Александра Шовковского в 1999 году против Словении в матче отбора к Евро-2000.

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Тогда, чтобы выйти на чемпионат Европы, сине-желтым нужно было обыграть словенцев. До 84-й минуте счет был 1:1, а затем Шовковский выбежал к боковой линии с мячом, неудачно выбил его в центр, где его подхватил Миленко Ачимович и с 45-метров попал в пустые ворота. Шовковский не успел вернуться во вратарскую.

14 ноября сборная Украины сыграет в шестом туре группового этапа Лиги наций в элитном дивизионов против команды Германии. Подопечные Йоахима Лева примут сине-желтых в Лейпциге. А в заключительном раунде турнира 17 ноября украинцы сыграют на выезде против Швейцарии.

Фото: УАФ