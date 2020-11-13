Выход национальной сборной Шотландии на Евро-2020 подарил настоящий праздник для всей страны. Из-за пандемии коронавируса шотландцы не смогли выйти на улицы, чтобы насладиться моментом, так публиковали свою реакцию в социальных сетях.

Эмоциональным вышел пост в Twitter первого министра Шотландии Николы Стерджен.

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Политик прикрепила к твиту 26 эмодзи шотландского флага и добавила анимацию со своей реакцией 2019 года, когда ее партия на парламентских выборах в Великобритании обошла партию лидера Либеральных демократов Джо Свинсон.

Таким образом, политик хотела показать, что радуется успехам шотландской сборной так же, как и личным. Однако, некоторые британские политики в соцсети раскритиковали пост Стерджен.

— Зачем использовать архивные кадры, на которых вы радуетесь поражению другого человека? Неужели спонтанные проявления счастья столь редкие?, — написал шотландский политик Алекс Коул-Гамильтон.

В последний раз на стадии группового этапа чемпионата Европы сборная Шотландии выступала еще в 1996 году.

Что творилось в раздевалке шотландцев?

После выхода на Евро-2020 шотландцы в раздевалке ярко его отпраздновали. Сначала игроки прыгали и пели известную песню Yes Sir, I Can Boogie испанского дуэта Baccara.

А уже в гостинице в Белграде устроили танцы и даже посвятили один своему голкиперу Дэвиду Маршаллу, который отразил решающий пенальти.

В решающем матче пути С отбора к Евро-2020 шотландцы на выезде встречались с Сербией. Основное и дополнительное время матча в Белграде завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали гости.

Футболисты обеих команд отправляли мяч в сетку ворот пока не дошла очередь до форварда сербов Александра Митровича, который не смог пробить Маршалла.

Источник: Independent.ie