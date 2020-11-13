Ребров заменит Шевченко в сборной — в УАФ опровергли фейк

Украинская ассоциация футбола опровергла информацию о заключении предварительного контракта касательно назначения главного тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва наставником сборной Украины по футболу с июля 2021 года.

— Официально заявляем, что эта информация — полная ерунда. Или, если хотите — банальный фейк! Возможно, его создатели хотят испортить отношения Сергея Реброва с руководством Ференцвароша накануне поединков Лиги чемпионов и посеять нервозность в подготовку национальной сборной Украины накануне решающих матчей Лиги наций УЕФА, — говорится в сообщении УАФ.

В ассоциации напомнили, что у Андрея Шевченко и его тренерского штаба действует долгосрочный контракт с УАФ до 31 декабря 2022 года. Новое соглашение специалист перезаключил с УАФ в июне этого года.

Ожидается, что под руководством тренерского штаба Шевченко сине-желтые выступят на Евро-2020 и сыграют в квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

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13 ноября в Telegram-канале Динамо Киев Inside появилась информация, что Сергей Ребров станет следующим тренером сборной Украины с 1 июля 2021 года.

Также сообщалось, что президент УАФ Андрей Павелко в июне 2020 года заключил с Ребровым предыдущий трехлетний контракт.

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством сборная не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, но успешно преодолела квалификацию к Евро-2020 и заработала повышение в дивизион А в Лиге наций УЕФА.

Сергей Ребров стал у руля Ференцвароша в 2018 году, с которым дважды победил в чемпионате Венгрии и вывел команду в первый за 25 лет групповой этап Лиги чемпионов. Также украинец возглавлял Аль-Ахли, с которым стал вице-чемпионом Саудовской Аравии и киевское Динамо, которое привел к двум чемпионствам в УПЛ.