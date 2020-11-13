Четырнадцатый этап Формулы-1 Гран-при Турции запланирован на 15 ноября на трассе Истанбул Парк в Стамбуле.

Последний раз Гран-при Турции проводили в 2011 году, тогда его победителем стал Себастьян Феттель на Red Bull. Этот этап добавили в календарь Ф-1 текущего сезона после отмены ряда Гран-при из-за пандемии.

В пятницу у пилотов было две практики, а на субботу запланирован еще один заезд и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

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Посмотреть прямую трансляцию гонки на автодроме Истанбул Парк можно будет на канале Setanta Sports, которая начнется 15 ноября в 12.05 по киевскому времени. В записи этап можно будет посмотреть на канале Setanta Sport+ в 15.00. Также гонку будет транслировать российский телеканал Матч ТВ.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировали пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Александр Албон. Третьим стал Шарль Леклер на Ferrari. По итогам второго свободного заезда лучшим оказался Ферстаппен. В тройку также вошли Леклер и Валттери Боттас (Mercedes).

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон во время этого этапа может стать семикратным победителем Формулы-1. Его партнер по команде Боттас — единственный, кто может помешать это сделать в Стамбуле. Для того, чтобы продолжить борьбу за титул финну надо отыграть у британца восемь очков, а точнее выиграть гонку и показать лучший круг.

В личном зачете перед 14-м этапом Хэмилтон (282) является безоговорочным лидером, вторым идет Боттас (197), а замыкает тройку лидеров Ферстаппен (162).