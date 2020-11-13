Форвард английского Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах сдал положительный тест на коронавирус.

— Результаты ПЦР-тестов нашей национальной футбольной команды показали, что наш игрок и звезда Ливерпуля Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Его тест положительный, хотя игрок не имеет никаких симптомов. Результаты остальных членов сборной — отрицательные, — говорится в сообщении пресс-службы Футбольной ассоциации Египта.

Согласно медицинскому протоколу игрока изолировали, а его клуб проинформировали о заражении.

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Ранее Covid-19 переболели несколько футболистов мерсисайдцев, среди которых: Садио Мане, Наби Кейта, Джердан Шакири, Костас Цимикас и Тиаго Алькантара.

В текущем сезоне 28-летний египтянин в тринадцати матчах за красных во всех турнирах забил десять голов и сделал одну результативную передачу.

Мохаммед Салах выступает на Энфилде с 2017 года. В составе Ливерпуля он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона Англии, который стал для клуба первым за 30 лет.

Коронавирус у Роналду

Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду пропустил почти три недели из-за коронавируса, который обнаружили у игрока 13 октября во время пребывания в лагере национальной сборной.

Отрицательный тест Роналду получил на 19-й день своего пребывания на самоизоляции и в первом же матче после выздоровления против Специи в Серии А отметился дублем.

Источник: Футбольная ассоциация Египта