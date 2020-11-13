В Twitter стало вирусным видео с матча чемпионата Италии между Сассуоло и Лацио, который, вероятнее всего, состоялся еще 2015 года.

В коротком шестисекундном кусочке видео девушка на трибуне хочет затянуть сигарету, но в это время замечает, что ее снимает телекамера и очень быстро прячет табачное изделие. А потом направляет свой взгляд в камеру оператора с совершенно невозмутимым выражением лица.

Читайте: Подглядывал в монитор VAR: футболиста Атлетико Суареса наказали за наглость

Видео на данный момент собрало более 280 тыс. просмотров.

Сассуоло принимал на своем поле Лацио в марте 2015 года, когда нынешний наставник Милана Стефано Пиоли тренировал римлян. Тогда Лацио обыграл Сассуоло, которое возглавляв Эусебио ди Франческо со счетом 3:0.

В текущем сезоне чемпионата Италии Лацио и Сассуоло еще не встречались. Их очное противостояние запланировано на 24 января 2021 года в рамках 19-го тура Серии А в Риме на Стадио Олимпико.

После семи туров Серии А Сассуоло занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера Милана (17) на два пункта. Лацио (11) пока идет девятым.