По итогам стыковых матчей квалификации чемпионата Европы по футболу, который должен состояться в следующем году, определились все участники турнира.

Последними участниками Евро-2020 стали сборные Северной Македонии, Словакии, Венгрии и Шотландии, которые в финале отбора обыграли команды Грузии, Северной Ирландии, Исландии и Сербии.

Впервые в своей истории в финальную часть Евро пробилась Северная Македония, которая минимально обыграла сборную Грузии благодаря голу Горана Пандева. Исландия вела в счете до 88-й минуты в матче против Венгрии, но дважды пропустила за четыре минуты и не сыграет на турнире.

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Также в последний момент путевки на Евро выгрызли сборные Шотландии (обыграла Сербию в серии пенальти) и Словакии (в овертайме победила Северную Ирландию — 2:1).

Составы групп на Евро-2020

Группа A : Италия, Турция, Уэльс, Швейцария;

: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария; Группа B : Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; Группа C : Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

: Нидерланды, Австрия, Северная Македония; Группа E : Испания, Швеция, Польша, Словакия;

: Испания, Швеция, Польша, Словакия; Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Сборная Украины первую игру на стадии группового этапа проведет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме, 17 июня подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией в Бухаресте, а 21 июня в румынской столице испытывают на прочность Австрию.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня до 11 июля 2021 года в двенадцати городах Европы. Сначала турнир должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год. Также в УЕФА решили сохранить название Евро-2020 несмотря на то, что турнир состоится в 2021 году.

Матчем открытия Евро станет игра в Риме на Стадио Олимпико 11 июня между участниками квартета А — сборными Турции и Италии. Финал турнира запланирован на Уэмбли в Лондоне 11 июля.