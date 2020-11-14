Сборная Швейцарии принимала в родных стенах команду Испании в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Встреча прошла в Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк и завершилась со счетом 1:1.

В середине первого тайма хозяева поля шокировали подопечных Луиса Энрике, открыв счет во встрече. Эмболо отпасовал в штрафную на Фройлера, а тот нанес точный удар в дальнюю девятку.

Хорошую возможность сравнять на 38-й минуте получил Фабиан Руис, но голкипер швейцарцев Зоммер сделал хороший сейв.

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Перед свистком на перерыв Фурия Роха начала штурмом брать ворота Зоммера. Сначала в угол ворот целился Оярсабаль, но Зоммер справился, а Ферран Торрес после пробил выше перекладины.

На 89 минуте игры испанцам удалось сравнять счет. Морено удалось забить гол в ворота противника.

Во втором тайме в ворота швейцарцев дважды арбитр назначил пенальти, которые не сумел реализовать капитан испанцев Серхио Рамос.

Составы команд

Швейцария: Соммер, Фернандес, Эльведи, Аканджи, Родригес, Шакири, Джака, Фройлер, Цубер, Эмболо, Сеферович.

Испания: Симон, Регилон, Пау Торрес, Рамос, Роберто, Бускетс, Морено, Дани Ольмо, Руис, Торрес, Оярсабаль.

17 ноября сборная Швейцарии встретится с командой Украины в рамках шестого тура Лиги наций. Игра состоится в Люцерне.

Матч Германия — Украина

14 ноября также состоялась встреча сборных команд Германии и Украины в Лиге наций.

Игра была под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса среди украинских футболистов.

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