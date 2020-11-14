Матч Германия — Украина в Лиге наций не отменяют из-за вспышки коронавируса в украинской сборной.

Повторное тестирование игроков продемонстрировало отрицательный результат.

— Все 35 тестов дали отрицательный результат. Итак, 20 игроков находящихся в заявке, могут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций Украина — Германия, — сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Игра состоится по плану — 14 ноября в 21.45 по киевскому времени.

Вспышка коронавируса среди футболистов

13 ноября стало известно о вспышке коронавируса среди украинских футболистов. Заболели сразу четыре игрока: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.

Поэтому матч Германия — Украина могли отменить.

Источник: Украинская ассоциация футбола