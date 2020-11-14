Матч Германия — Украина в Лиге наций не отменяют из-за вспышки коронавируса в украинской сборной.
Повторное тестирование игроков продемонстрировало отрицательный результат.
— Все 35 тестов дали отрицательный результат. Итак, 20 игроков находящихся в заявке, могут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций Украина — Германия, — сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Читайте: Где смотреть Германия — Украина в Лиге наций
Игра состоится по плану — 14 ноября в 21.45 по киевскому времени.
Вспышка коронавируса среди футболистов
13 ноября стало известно о вспышке коронавируса среди украинских футболистов. Заболели сразу четыре игрока: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.
Поэтому матч Германия — Украина могли отменить.
Источник: Украинская ассоциация футбола