PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Людмила Грубнік |

Матч Германия — Украина в Лиге наций не отменяют из-за Covid-19

Матч Германия — Украина в Лиге наций не отменяют из-за вспышки коронавируса в украинской сборной.

Повторное тестирование игроков продемонстрировало отрицательный результат.

— Все 35 тестов дали отрицательный результат. Итак, 20 игроков находящихся в заявке, могут участвовать в сегодняшнем матче Лиги наций Украина — Германия, — сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Читайте: Где смотреть Германия — Украина в Лиге наций

Игра состоится по плану — 14 ноября в 21.45 по киевскому времени.

Вспышка коронавируса среди футболистов

13 ноября стало известно о вспышке коронавируса среди украинских футболистов. Заболели сразу четыре игрока: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.

Поэтому матч Германия — Украина могли отменить.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Фото: Pexels

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх