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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Швейцария — Украина в Лиге наций

В матче шестого тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 элитного дивизиона сборная Украины встретится с командой Швейцарии. Встреча состоится 17 ноября в Люцерне на стадионе Свисспорарена.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также матч будет транслировать российский телеканал Матч. Футбол 3.

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В повторе игру можно будет посмотреть 18 ноября в 3.50 и в 11.25 на канале Футбол 2, а также на Футбол 1 в 16.00.

Для команд это будет четвертая очная встреча в истории. Последний раз сборные встречались в сентябре во Львове в первом туре Лиги наций УЕФА. В том матче победу праздновали подопечные Андрея Шевченко со счетом 2:1. Еще дважды команды разошлись ничьей.

Турнирную таблицу четвертой группы элитного дивизиона возглавляет сборная Германии, имея в активе девять очков, следом расположились Испания (8) и Украина (6), а четвертой идет Швейцария (3).

Фото: Wikipedia

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